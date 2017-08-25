В Туле на проспекте Ленина внедорожник протаранил припаркованный автомобиль

Фото Алексея Пирязева.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

В Туле на проспекте Ленина напротив дома №100 произошла авария. Как сообщили Myslo очевидцы, внедорожник «Лэндмарк» протаранил припаркованный автомобиль «Шевроле Лачетти». Из-за удара легковушка врезалась в столб.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Из-за ДТП на проспекте образовалась серьезная пробка.

По словам очевидцев, водитель внедорожника ведет себя неадекватно. Также мужчина жалуется на боль в сердце (как сообщил корреспондент Myslo, при этом водитель держится рукой с правой стороны).

Все обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.