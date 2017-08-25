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Главный бухгалтер и начальник финансового отдела богородицкой администрации подозреваются в подлоге
Фото: anapa.info

Главный бухгалтер и начальник финансового отдела богородицкой администрации подозреваются в подлоге

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Богородицке возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера и начальника финансового отдела местной администрации. Их подозревают в служебном подлоге.

По версии следствия, подозреваемые вносили в официальные документы ложные сведения. Так, в феврале 2017 года главный бухгалтер богородицкой администрации подговорила начальника финансового отдела внести в отчетную документацию многофункциональное устройство, которое якобы находилось в оздоровительном лагере «Юность». А в мае 2017 года таким же образом в официальные документы оздоровительного лагеря были внесены микшер-усилитель, музыкальная колонка и усилитель, которых там никогда не было.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:07 0
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