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На «Тулачермете» будет создана добровольная народная дружина
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

На «Тулачермете» будет создана добровольная народная дружина

Инициатива обсуждалась на встрече руководителя тульского УМВД Василия Худыка с коллективом предприятия.

Начальник УМВД России по городу Туле Василий Худык и руководители подразделений городской полиции обсудили с сотрудниками «Тулачермета» вопросы профилактики преступности и охраны общественного порядка в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Василий Худык рассказал о криминогенной обстановке в городе, обратил внимание на наиболее резонансные преступления и напомнил сотрудникам предприятия о необходимости соблюдения профилактических мер.

Руководитель городского УМВД подчеркнул, что большую часть правонарушений можно предотвратить или раскрыть по «горячим следам», если туляки будут своевременно сообщать в полицию о случаях противоправного поведения.

В ближайшее время при участии сотрудников полиции на предприятии планируется создать молодежное объединение или добровольную народную дружину для оказания помощи правоохранителям в охране общественного порядка.

В конце встречи Василий Худык ознакомился с работой предприятия, посетил производственные цеха, а также осмотре строительную площадку инновационного литейно-прокатного комплекса.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:26 0
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