Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области в «перевертыше» погибла женщина
Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.
21 августа в 17.00 на 46-м км автодороги «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл» 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», опрокинулся в кювет.
В аварии погибла 44-летняя пассажирка автомобиля. Водитель доставлен в суворовскую больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.
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