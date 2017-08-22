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В Тульской области в «перевертыше» погибла женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в «перевертыше» погибла женщина

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

21 августа в 17.00 на 46-м км автодороги «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл» 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», опрокинулся в кювет.

В аварии погибла 44-летняя пассажирка автомобиля. Водитель доставлен в суворовскую больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:16 0
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