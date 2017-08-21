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За выходные в Тульской области поймали 48 пьяных водителей

За выходные в Тульской области поймали 48 пьяных водителей

Кроме того, пять человек сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

За прошедшие выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 48 водителей, которые находились за рулем пьяными. Из них 21 человек отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По всем фактам составлены административные материалы.

Кроме того, было выявлено пять водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии.

Теперь им грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи, — два года лишения свободы.

Тульская Госавтоинспекция призывает жителей области к содействию в борьбе с грубыми нарушениями Правил дорожного движения. Сообщить о пьяном водителе на дороге можно круглосуточно, позвонив в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00, 32−45−00, 32−45−02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:20 +3
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