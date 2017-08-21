новости
новости
Регистрация
Под Алексином «Тойота» врезалась в забор: погибли два пассажира
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Алексином «Тойота» врезалась в забор: погибли два пассажира

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства страшного ДТП.

19 августа около 8.00 на 4 км автодороги «Алексин — Егнышевка — Ламоново» 27-летний водитель автомобиля «Тойота RAV4», по предварительным данным, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в металлический забор базы отдыха «Заполярье».

В момент ДТП 28-летний пассажир выпал из машины.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Впоследствии в алексинской районной больнице скончался еще один 28-летний пассажир этого автомобиля.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:13 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
погибли пассажиры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За выходные в Тульской области поймали 48 пьяных водителей
За выходные в Тульской области поймали 48 пьяных водителей
В Тульской области отремонтируют почти 400 км дорог
В Тульской области отремонтируют почти 400 км дорог
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.