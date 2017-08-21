Под Алексином «Тойота» врезалась в забор: погибли два пассажира

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 августа около 8.00 на 4 км автодороги «Алексин — Егнышевка — Ламоново» 27-летний водитель автомобиля «Тойота RAV4», по предварительным данным, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в металлический забор базы отдыха «Заполярье».

В момент ДТП 28-летний пассажир выпал из машины.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Впоследствии в алексинской районной больнице скончался еще один 28-летний пассажир этого автомобиля.