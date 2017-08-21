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В Киреевске насмерть разбился пьяный мотоциклист
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Киреевске насмерть разбился пьяный мотоциклист

Его пассажирку увезли в больницу с различными травмами.

20 августа в 12.00 в Киреевске 50-летний водитель мотоцикла «Мотолэнд  GS» врезался в стоящий автомобиль «Мицубиси Лансер».

Мотоциклист управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

В результате ДТП мужчина скончался в реанимационном отделении районной больницы. 38-летняя пассажирка получила различные травмы и была доставлена в Киреевскую районную больницу. 

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.  Ни он, ни пассажирка мотоцикла не были в защитном мотошлеме. Мотоцикл на регистрационном учете не состоит.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:34 +4
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