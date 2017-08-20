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Трое туляков фиктивно прописали в своих квартирах 21 мигранта

Трое туляков фиктивно прописали в своих квартирах 21 мигранта

Полицейские выявили эти нарушения. Проводится проверка.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции Управления МВД России по Тульской области продолжают проводить рейды для выявления нарушителей законодательства в сфере миграции.

Участковые уполномоченные полиции в Туле установили сразу несколько подобных нарушений.

Так, в Привокзальном округе на улице Полюсной 48-летний туляк фиктивно поставил на регистрационный учет 12 иностранных граждан в своей квартире. В Советском округе на улице Фридриха Энгельса 35-летняя тулячка зарегистрировала 5 иностранцев, а 37-летний житель Центрального округа фиктивно прописал в своем доме по улице Войкова 4 мигрантов.

Во всех случаях иностранцам не были предоставлены фактические места для проживания.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемые признались в содеянном. По всем фактам полицейские проводят проверки, по результатам которых будет решен вопрос о привлечении нарушителей к ответственности.

сегодня, в 13:34 +1
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