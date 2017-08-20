МЧС: в Тульской области ожидается высокий уровень пожароопасности

Фото из архива Myslo.

В связи жаркой и сухой погодой 20 и 21 августа в ряде районов Тульской области (Воловском, Суворовском районах, а также в Ефремове) ожидается высокий уровень пожароопасности (4 класс).

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области в целях недопущения возгорания проводят мониторинг пожарной обстановки в лесах, а также усиленную агитационную работу с населением.

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает: природные пожары охватывают большие площади, и распространяются очень быстро, что затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с пожарами является их предотвращение. Большинство возгораний легко предотвратить.

Просим жителей и гостей района соблюдать правила поведения:

ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем и не разводите костры в лесу;

разводите огонь только в специально отведенных для этого местах, как правило, они располагаются в зонах отдыха.

не бросайте горящие спички и окурки;

не сжигайте мусор и сухую растительность.

Главное - не нарушать установленные противопожарные правила поведения.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности в виде наложения штрафа. В случае наступления серьезных последствий от пожара виновники могут понести уголовную ответственность.