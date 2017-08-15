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Житель Тульской области попался на интернет-мошенничестве

Житель Тульской области попался на интернет-мошенничестве

Мужчина выступил в роли продавца и взял с жителя Краснодарского края деньги, но товар ему не отдал.

В полицию поступило заявление от жителя Краснодарского края. Мужчина рассказал, что через интернет хотел купить автомобильную коробку передач. Перевел продавцу 18 100 рублей, но товар не получил.

Общение происходило в интернете через одну из соцсетей.

Стражи порядка в результате проведенных оперативно-разысных мероприятий выяснили, что к совершению мошенничества причастен безработный и ранее уже судимый 22-летний житель города Арсеньево.

Молодой человек сознался в содеянном. В настоящее время в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:02 0
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