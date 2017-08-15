В Тульской области этой ночью сгорела «Газель»

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

15 августа 2017 года в 3.50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель», расположенного по адресу: Донской, мкр. Задонье, ул. Луговая.

На место происшествия направили один пожарный расчет.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в автомобиле выгорели салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 2 единицы техники.