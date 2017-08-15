новости
новости
Регистрация
В Тульской области этой ночью сгорела «Газель»
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Тульской области этой ночью сгорела «Газель»

Причина пожара устанавливается.

15 августа 2017 года в 3.50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель», расположенного по адресу: Донской, мкр. Задонье, ул. Луговая.

На место происшествия направили один пожарный расчет.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в автомобиле выгорели салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 2 единицы техники.

сегодня, в 10:56 0
Другие статьи по темам
Место
ДонскойТульская область
Прочее
пожарсгорела машинагорела Газель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Тульской области попался на интернет-мошенничестве
Житель Тульской области попался на интернет-мошенничестве
В Тульском Заречье 15 августа отключили воду
В Тульском Заречье 15 августа отключили воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.