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В ДТП в Богородицком районе пострадали четверо детей и двое взрослых

В ДТП в Богородицком районе пострадали четверо детей и двое взрослых

По предварительной информации, водитель «Соболя» уснул за рулем и съехал в кювет.

Как стало известно Myslo, сегодня, 15 августа, в 12.25 на 234-м км федеральной трассы М-4 «Дон» (Богородицкий район) произошло ДТП. 

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что автомобиль «Соболь» съехал в кювет и перевернулся. Известно, что в машине ехала семья из Подмосковья, однако зарегистрировано авто в Волгоградской области (34 регион).

За рулем находился мужчина 1954 года рождения, рядом – его невестка. Также в машине ехали четверо внуков водителя: мальчик 2002 года рождения и три девочки 9, 12 и 13 лет.

По предварительным данным, семья направлялась с юга в сторону Москвы. Видимо, водитель уснул за рулем и не удержал машину на дороге, съехав в кювет.

Все находившиеся в «Соболе» люди пострадали. На настоящий момент известно о том, что дети госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Взрослым также оказывается помощь.

Подробности ДТП уточняются в региональном ГИБДД.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:39 0
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