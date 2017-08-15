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В Алексине сотрудница полиции торговала конфискованным оружием
Дело передано в суд.
В Алексине на бывшую сотрудницу полиции заведено уголовное дело. Женщину обвиняют в торговле конфискованным оружием.
По версии следствия, с мая по сентябрь 2016 года инспектор группы лицензионно-разрешительной работы получала от граждан заявления об уничтожении охотничьего оружия.
Однако подозреваемая не сдавала ружья на утилизацию, а продавала их третьим лицам.
Следователи считают, что за денежное вознаграждение она оформляла покупателям разрешения на хранение и ношение оружия. Таким образом, клиенты получали оружие прямо в отделении полиции.
В результате её действий 5 собственникам оружия причинен материальный ущерб на общую сумму 68 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Алексинский городской суд.
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