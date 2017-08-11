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Какая погода ждет туляков в эти выходные
Фото: photoforum.ru

Какая погода ждет туляков в эти выходные

Тулякам обещают +29 и полный штиль.

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает жителям региона по-летнему теплые выходные.

Небольшая облачность, без осадков.

В субботу днем столбик термометра поднимется до отметки +28°С, ночью – опустится до +12°С.

Вветер восточный 1 м/с.

В воскресенье в дневные часы воздух прогреется до +29°С, ночью – до +12°С. Синоптики обещают полный штиль.

Чем заняться в такую замечательную погоду, решайте сами, а Myslo предлагает вам полную афишу на ближайший уикенд. Смотрите здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:34 0
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