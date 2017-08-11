Какая погода ждет туляков в эти выходные

Фото: photoforum.ru

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает жителям региона по-летнему теплые выходные.

Небольшая облачность, без осадков.

В субботу днем столбик термометра поднимется до отметки +28°С, ночью – опустится до +12°С.

Вветер восточный 1 м/с.

В воскресенье в дневные часы воздух прогреется до +29°С, ночью – до +12°С. Синоптики обещают полный штиль.

Чем заняться в такую замечательную погоду, решайте сами, а Myslo предлагает вам полную афишу на ближайший уикенд. Смотрите здесь.