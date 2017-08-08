33-летний житель Богородицкого района застрелил из ружья своего друга и его отца

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Приговор – 17 лет лишения свободы – вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в сентябре 2016 года житель Богородицкого района застрелил из охотничьего ружья своего знакомого и его отца.

Суд установил, что 2 сентября 2016 года обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым и его отцом на берегу реки между селом Иевлево и деревней Новый Мир Богородицкого района.

Знакомые подсудимого начали нелестно выражаться о жене мужчины. Тот не стал выслушивать оскорбления, достал из машины охотничье ружье ИЖ-27, зарядил двумя патронами и застрелил обидчиков. Потерпевшие скончались на месте.

Стрелок сбросил трупы мужчин в реку, чтобы замести следы преступления, после чего скрылся с места происшествия.

Решением суда мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы. Также осужденный выплатит 127 680 рублей в качестве возмещения имущественного вреда и 2 млн рублей – морального.

Мужчина с решением суда не согласился, считая себя невиновным, и подал апелляцию.

Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор в отношении мужчины оставила без изменения, а его апелляционные жалобы – без удовлетворения.