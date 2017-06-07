На замдиректора «ЭнергоГазИнвест–Тула» завели дело

Выяснилось, что в Богородицке в одном из домов температура горячей воды не соответствовала норме.

Богородицкая межрайонная прокуратура по обращению жителя дома №20 по ул. Володарского проверила соблюдение законодательства компанией «ЭнергоГазИнвест — Тула».

Установлено, что данная организация на основании договора, заключенного с МП «Сервис», поставляет тепловую энергию и теплоноситель в указанный многоквартирный дом.

Выяснилось, что температура воды в системе горячего водоснабжения была ниже нормы — 52 градуса вместо нормы 60.

По результатам проверки в отношении заместителя директора ООО «ЭнергоГазИнвест — Тула» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, материалы для рассмотрения направлены в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.