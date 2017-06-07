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Двое жителей Новомосковска попались на краже автоаккумуляторов

Двое жителей Новомосковска попались на краже автоаккумуляторов

Подозреваемые в преступлении уже задержаны.

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску поступило заявление от жительницы районного центра. Женщина сообщила, что в ночное время из ее машины ВАЗ-2109, припаркованной около дома, украли аккумулятор. 

Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались неработающий ранее судимый 19-летний житель райцентра и его 20-летний знакомый.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».  

 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 15:27 0
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