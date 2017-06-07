Двое жителей Новомосковска попались на краже автоаккумуляторов
Подозреваемые в преступлении уже задержаны.
В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску поступило заявление от жительницы районного центра. Женщина сообщила, что в ночное время из ее машины ВАЗ-2109, припаркованной около дома, украли аккумулятор.
Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались неработающий ранее судимый 19-летний житель райцентра и его 20-летний знакомый.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
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