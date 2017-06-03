Алексей Дюмин: «Мы заинтересованы в том, чтобы сделать условия работы для бизнеса в регионе более комфортными»

Фото пресс-службы Правительства ТО.

Одним из главных событий этого дня стало объявление результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Тульская область, как и в прошлом году, заняла четвёртое место.

Бизнес дал положительную оценку снижению административных барьеров, сокращению сроков подключения к инфраструктурным коммуникациям. Несмотря на то что в стране ситуация с контрольно-надзорными функциями в отношении бизнеса ухудшилась, тульский регион отмечен как один из тех, где административное давление на субъекты предпринимательства отсутствует. Кроме того, тульское бизнес-сообщество, по оценке экспертов Агентства стратегических инициатив, удовлетворено мерами финансовой и нефинансовой государственной поддержки.

Эффективность работы тульского региона с инвесторами отметил глава государства. На Пленарном заседании форума Президент России Владимир Путин отметил Тульскую область как регион, входящий в число лидеров инвестиционного роста.

На презентации результатов Национального инвестиционного рейтинга губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил рассмотреть варианты реформирования контрольно-надзорной деятельности в регионах.

В рамках второго дня форума Тульская область заключила 5 соглашений о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов на территории региона на общую сумму более 28 млрд рублей.

Подписано соглашение с крупным инвестором ООО «Агрохолдинг «Суворовский», которое планирует построить в регионе тепличный комплекс по производству овощей. В проект предполагается вложить 24 млрд рублей.

Достигнуты договорённости о взаимодействии в реализации проектов в сфере дорожного хозяйства. Соответствующее соглашение подписано на площадке ПМЭФ-2017 между правительством региона, ГК «Автодор» и Внешэкономбанком.

Состоялось утверждение дорожной карты, которая позволит расширить использование высокотехнологичной продукции организаций Тульской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром».

На полях Петербургского форума Тульская область заключила соглашение о сотрудничестве с Курганской областью.

Комментируя итоги второго дня работы тульской делегации на ПМЭФ-2017, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что сегодняшний день для региона стал не менее плодотворным, чем первый.

«Сегодня на форуме мы имели возможность ознакомить наших партнёров, потенциальных и тех, с которыми уже давно и эффективно взаимодействуем, с Тульской областью, как территорией, благоприятной для ведения бизнеса. Вопросы привлечения в регион инвесторов, создания новых производств являются для нас основополагающими. Нам удалось сохранить лидирующие позиции в Национальном инвестиционном рейтинге.

Высокую оценку нашей работе сегодня дал и Президент Владимир Путин. В то же время — это ко многому нас обязывает. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать условия работы для бизнеса более комфортными. Предстоит большая работа по многим направлениям, в числе которых важное место занимают такие вопросы, как снижение административных барьеров, упрощение контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса. Но эти проблемы нельзя отнести к числу непреодолимых. Все они решаемы. В этом заинтересованы все», — подытожил Алексей Дюмин.