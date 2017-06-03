Алексей Дюмин: «Мы заинтересованы в том, чтобы сделать условия работы для бизнеса в регионе более комфортными»
Губернатор Тульской области подвел итоги работы тульской делегации на XXI Петербургском международном экономическом форуме.
Одним из главных событий этого дня стало объявление результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Тульская область, как и в прошлом году, заняла четвёртое место.
Бизнес дал положительную оценку снижению административных барьеров, сокращению сроков подключения к инфраструктурным коммуникациям. Несмотря на то что в стране ситуация с контрольно-надзорными функциями в отношении бизнеса ухудшилась, тульский регион отмечен как один из тех, где административное давление на субъекты предпринимательства отсутствует. Кроме того, тульское бизнес-сообщество, по оценке экспертов Агентства стратегических инициатив, удовлетворено мерами финансовой и нефинансовой государственной поддержки.
Эффективность работы тульского региона с инвесторами отметил глава государства. На Пленарном заседании форума Президент России Владимир Путин отметил Тульскую область как регион, входящий в число лидеров инвестиционного роста.
На презентации результатов Национального инвестиционного рейтинга губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил рассмотреть варианты реформирования контрольно-надзорной деятельности в регионах.
В рамках второго дня форума Тульская область заключила 5 соглашений о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов на территории региона на общую сумму более 28 млрд рублей.
Подписано соглашение с крупным инвестором ООО «Агрохолдинг «Суворовский», которое планирует построить в регионе тепличный комплекс по производству овощей. В проект предполагается вложить 24 млрд рублей.
Достигнуты договорённости о взаимодействии в реализации проектов в сфере дорожного хозяйства. Соответствующее соглашение подписано на площадке ПМЭФ-2017 между правительством региона, ГК «Автодор» и Внешэкономбанком.
Состоялось утверждение дорожной карты, которая позволит расширить использование высокотехнологичной продукции организаций Тульской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром».
На полях Петербургского форума Тульская область заключила соглашение о сотрудничестве с Курганской областью.
Комментируя итоги второго дня работы тульской делегации на ПМЭФ-2017, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что сегодняшний день для региона стал не менее плодотворным, чем первый.
«Сегодня на форуме мы имели возможность ознакомить наших партнёров, потенциальных и тех, с которыми уже давно и эффективно взаимодействуем, с Тульской областью, как территорией, благоприятной для ведения бизнеса. Вопросы привлечения в регион инвесторов, создания новых производств являются для нас основополагающими. Нам удалось сохранить лидирующие позиции в Национальном инвестиционном рейтинге.
Высокую оценку нашей работе сегодня дал и Президент Владимир Путин. В то же время — это ко многому нас обязывает. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать условия работы для бизнеса более комфортными. Предстоит большая работа по многим направлениям, в числе которых важное место занимают такие вопросы, как снижение административных барьеров, упрощение контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса. Но эти проблемы нельзя отнести к числу непреодолимых. Все они решаемы. В этом заинтересованы все», — подытожил Алексей Дюмин.