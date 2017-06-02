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В Богородицке у местного жителя украли гараж

В Богородицке у местного жителя украли гараж

По подозрению в преступлении задержан 18-летний парень.

В Богородицке в полицию обратился местный житель. Он заявил, что у него украли металлический гараж с находящимся в нем имуществом. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 18-летний учащийся техникума.

По предварительной информации, парень продал этот гараж и всё, что в нем находилось, как свою собственность.

Новый владелец, ничего не подозревая, с помощью специальной техники переместил гараж на новое место.

Подозреваемый в полиции признался в содеянном. Похищенный гараж возвращен законному владельцу. В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что сейчас по этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, определяется причиненный собственнику ущерб.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:42 +2
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