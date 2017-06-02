В Туле пройдет семейный карнавал: полная афиша МамПарада-2017

Фото МамКомпании.

Ожидается до полутора тысяч участников.

3 июня в Туле в восьмой раз пройдет ежегодный масштабный праздник для всей семьи — МамПарад-2017, организованный общественным движением МамКомпания, при поддержке Правительства Тульской области и администрации города Тулы.

Праздник начнется семейным карнавалом. Это семьи с наряженными колясками, велосипедами, самокатами, просто семьи с детьми в маскарадных костюмах, детские творческие коллективы. Планируется радужный флешмоб беременных.

Украшением праздника станет наряженная платформа «Город Детства». Приветствовать взрослых и маленьких туляков с нее будет «мэр» волшебного города.

«Точка» сбора участников карнавального шествия — площадка перед Драмтеатром. Присоединиться к карнавалу может абсолютно любая семья. Наличие карнавального образа желательно, но не обязательно.

В 11 часов карнавал двинется по главной улице города — проспекту Ленина. Опоздавшие могут присоединиться к карнавалу в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголевской. Остальные перекрестки будут закрыты для входа.

Основная программа МамПарада будет проходить в Белоусовском парке. На Большом круге на один день вырастет Город детства с собственной мэрией, газетой, спасателями, полицейскими и художниками.

Чтобы лучше познакомить семьи с Городом детства пройдет уникальная игра семейный квест, по тематическим площадкам праздника. На них дети и взрослые смогут попробовать себя в различных профессиях и социальных ролях.

Например, профессию маляра, архитектора или риэлтора на «Стройплощадке». Журналиста в «редакции», врача в «больнице», художника в «школе искусств». Всего организовано 30 тематических площадок.

полная программа

Время и место:

3 июня с 11.00 до 17.00

Площадь перед Драмтеатром

10.00 – Сбор участников семейного карнавала. Регистрация конкурсантов.

11.00 – Старт карнавального шествия

Маршрут движения карнавала: по проспекту Ленина до памятника Л. Н. Толстому , вход в Центральный парк через правые ворота, дефиле по Большому кругу мимо Главной сцены ко второй сцене.

Вход в шествие возможен только на пересечении пр. Ленина с улицей Гоголевской (по обеим сторонам).

Центральный парк, Большой круг

11.00 – Начало работы тематических площадок Города детства и Семейного квеста

· Стройплощадка

· Аллея творчества

· Полиция

· Редакция

· Больница

· Спасательная служба

· Плюшевый зоопарк

· Книжный клуб

· Молочное кафе

· Игротека настольных игр

· Детский Дом моды

· Тир и т. д.

Главная сцена

11.45−12.00 – Вход карнавального шествия приходит в Центральный парк.

Торжественная церемония открытия.

11.30 - Выступления финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»

12.00 - Торжественная церемония открытия на Главной сцене

12.30 - Показ детского Дома моды

12.40 - Выступления финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»

13.00 - Награждение участниц проекта «Сделано мамой. Сделано в России».

13.10 - Выступление финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»

14.00 - Награждение победителей в номинации Слингомама

14.10 - Научное шоу от Экспериментории

14.30 - Награждение финалистов конкурса наряженных экипажей в номинациях «Профессии», «Фильм, фильм, фильм», «Сказочная» и для кукольных колясок

14.45 - Выступление финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»

14.50 - Награждение финалистов конкурса наряженных экипажей в номинациях «Оригинальная», для велосипедов, для маскарадных костюмов

15.10 - Выступление финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»

15. 15 - Награждение гран-при конкурса карнавальных костюмов и наряженных экипажей по мнению жюри

15.20 - Выступление финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»

15.30 - Награждение победителя «народного голосования»

15.40 - Торжественное вручение сертификатов на материнский капитал

16.20 - Показ детского дома моды

16.30 - Награждение победителей конкурса рисунков «Дом мечты»

16.40 - Награждение победителей Велозабега

17.00 - Торжественная церемония закрытия

Вторая сцена

12.20 -14.00 - Конкурсная программа

· Номинация для слингомам

· Номинация для кукольных колясок

· Номинация для колясок «Профессии»

· Номинация для колясок «Фильм, фильм, фильм»

· Номинация для колясок «Сказочная»

· Номинация для колясок «Оригинальная»

· Номинация для велосипедов

· Номинация для маскарадных костюмов «на колесах» (ролики, скейты, гироскутеры и т. д)

· Номинация для маскарадных костюмов

С 12.00 до 14.30 - фотосъемка конкурсантов, а также семейный и творческих делегацией из районов

С 12.00 до 14.00 - народное голосование за лучший карнавальный образ

Спортплощадка

15.00 -16.00 - Беговелозабег и велозабег для детей от 2 до 10 лет по предварительной регистрации

Мэрия

11.00- 16.00 - выдача маршрутных листов для прохождения Семейного квеста

12.00-17.00 - Награждение участников квеста