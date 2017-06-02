В Туле пройдет семейный карнавал: полная афиша МамПарада-2017
Ожидается до полутора тысяч участников.
3 июня в Туле в восьмой раз пройдет ежегодный масштабный праздник для всей семьи — МамПарад-2017, организованный общественным движением МамКомпания, при поддержке Правительства Тульской области и администрации города Тулы.
Праздник начнется семейным карнавалом. Это семьи с наряженными колясками, велосипедами, самокатами, просто семьи с детьми в маскарадных костюмах, детские творческие коллективы. Планируется радужный флешмоб беременных.
Украшением праздника станет наряженная платформа «Город Детства». Приветствовать взрослых и маленьких туляков с нее будет «мэр» волшебного города.
«Точка» сбора участников карнавального шествия — площадка перед Драмтеатром. Присоединиться к карнавалу может абсолютно любая семья. Наличие карнавального образа желательно, но не обязательно.
В 11 часов карнавал двинется по главной улице города — проспекту Ленина. Опоздавшие могут присоединиться к карнавалу в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголевской. Остальные перекрестки будут закрыты для входа.
Основная программа МамПарада будет проходить в Белоусовском парке. На Большом круге на один день вырастет Город детства с собственной мэрией, газетой, спасателями, полицейскими и художниками.
Чтобы лучше познакомить семьи с Городом детства пройдет уникальная игра семейный квест, по тематическим площадкам праздника. На них дети и взрослые смогут попробовать себя в различных профессиях и социальных ролях.
Например, профессию маляра, архитектора или риэлтора на «Стройплощадке». Журналиста в «редакции», врача в «больнице», художника в «школе искусств». Всего организовано 30 тематических площадок.
Время и место:
3 июня с 11.00 до 17.00
Площадь перед Драмтеатром
10.00 – Сбор участников семейного карнавала. Регистрация конкурсантов.
11.00 – Старт карнавального шествия
Маршрут движения карнавала: по проспекту Ленина до памятника
Вход в шествие возможен только на пересечении пр. Ленина с улицей Гоголевской (по обеим сторонам).
Центральный парк, Большой круг
11.00 – Начало работы тематических площадок Города детства и Семейного квеста
· Стройплощадка
· Аллея творчества
· Полиция
· Редакция
· Больница
· Спасательная служба
· Плюшевый зоопарк
· Книжный клуб
· Молочное кафе
· Игротека настольных игр
· Детский Дом моды
· Тир
Главная сцена
11.45−12.00 – Вход карнавального шествия приходит в Центральный парк.
Торжественная церемония открытия.
11.30 - Выступления финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»
12.00 - Торжественная церемония открытия на Главной сцене
12.30 - Показ детского Дома моды
12.40 - Выступления финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»
13.00 - Награждение участниц проекта «Сделано мамой. Сделано в России».
13.10 - Выступление финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»
14.00 - Награждение победителей в номинации Слингомама
14.10 - Научное шоу от Экспериментории
14.30 - Награждение финалистов конкурса наряженных экипажей в номинациях «Профессии», «Фильм, фильм, фильм», «Сказочная» и для кукольных колясок
14.45 - Выступление финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»
14.50 - Награждение финалистов конкурса наряженных экипажей в номинациях «Оригинальная», для велосипедов, для маскарадных костюмов
15.10 - Выступление финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»
15. 15 - Награждение гран-при конкурса карнавальных костюмов и наряженных экипажей по мнению жюри
15.20 - Выступление финалистов отбора «Стань звездой МамПарада»
15.30 - Награждение победителя «народного голосования»
15.40 - Торжественное вручение сертификатов на материнский капитал
16.20 - Показ детского дома моды
16.30 - Награждение победителей конкурса рисунков «Дом мечты»
16.40 - Награждение победителей Велозабега
17.00 - Торжественная церемония закрытия
Вторая сцена
12.20 -14.00 - Конкурсная программа
· Номинация для слингомам
· Номинация для кукольных колясок
· Номинация для колясок «Профессии»
· Номинация для колясок «Фильм, фильм, фильм»
· Номинация для колясок «Сказочная»
· Номинация для колясок «Оригинальная»
· Номинация для велосипедов
· Номинация для маскарадных костюмов «на колесах» (ролики, скейты, гироскутеры и т. д)
· Номинация для маскарадных костюмов
С 12.00 до 14.30 - фотосъемка конкурсантов, а также семейный и творческих делегацией из районов
С 12.00 до 14.00 - народное голосование за лучший карнавальный образ
Спортплощадка
15.00 -16.00 - Беговелозабег и велозабег для детей от 2 до 10 лет по предварительной регистрации
Мэрия
11.00- 16.00 - выдача маршрутных листов для прохождения Семейного квеста
12.00-17.00 - Награждение участников квеста