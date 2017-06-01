В Донском двое подростков украли садовую технику

Сейчас 14-летний и 17-летний подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

В Донском в полицию обратился житель микрорайона Подлесный. Мужчина сообщил, что ночью с приусадебного участка, расположенного около дома, у него украли мотокультиватор «Тарпан». Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Полицейские задержали двоих подозреваемых — 17-летнего учащегося колледжа и 14-летнего школьника. При обыске стражи порядка обнаружили похищенную технику.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.