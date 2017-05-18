В Туле «экстрасенс» снял порчу с тулячки почти за 100 тысяч рублей

16 мая Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор 32-летней жительнице Калужской области. Она признана виновной в мошенничестве.

Суд установил, что 11 марта женщина находилась в кафе. Она заприметила у одной из официанток на руке золотые украшения. Недолго думая, злоумышленница сказала своей «жертве», что на близкого ей человека наложена порча.

Мошенница представилась вымышленным именем и заявила, что является потомственной целительницей и может избавить от порчи.

Чтобы девушка ей поверила, «экстрасенс» сообщила о якобы имеющихся у нее заболеваниях. Затем прямо в кафе «целительница» стала произносить заклинания о снятии порчи, после чего спросила у потерпевшей пять дорогих вещей и предложила снять надетые на руках золотые изделия.

На этом мошенница не остановилась — она заявила, что снятие порчи возможно, только если девушка передаст ей четыре денежные купюры наибольшего достоинства для осуществления обряда.

Потерпевшая передала «экстрасенсу» золотые украшения и денежные средства на общую сумму 92 тысячи рублей. Та завернула свою «добычу» в лист бумаги и скрылась.

За совершенное преступление суд назначил мошеннице наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.