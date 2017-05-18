В Тульском выставочном зале откроется выставка «Искусство Эстонии. ХХ век»

19 мая 2017 года в Тульском областном художественном музее состоится открытие выставки «Искусство Эстонии. ХХ век». Эта выставка продолжает выставочный цикл, посвященный 95-летию образования СССР.

Вернисаж состоится 19 мая в 16.00 и продлится до 9 июля 2017 года.

Основную часть экспозиции составили произведения графики, выполненные в разных техниках. В 30-е годы ХХ века в Эстонии сложился присущий только этой стране графический стиль, который раскрывается в творчестве крупнейших художников-графиков, чьи работы зритель увидит на выставке.

Многие художники в темах и мотивах выразили свою любовь к своей стране и ее людям, к старинному Таллинну, к родным пейзажам, к обычаям и мифологии Эстонии.

Трудно представить эстонское изобразительное искусство без произведений Эвальда Окаса — живописца, графика, педагога, Народного художника СССР, Народного художника ЭССР, Героя Социалистического Труда, Почетного академика Флорентийской Академии изящных искусств. Окончив Высшее художественное училище в Таллине в 1941 году он много лет преподавал в Художественном институте Эстонской ССР. Графическое наследие художника многообразно. Он работает сериями, вдохновляясь впечатлениями своих путешествий. Тонкими наблюдениями пронизана серия «Париж» (1962), из которой на выставке представлен лист «Уличный художник». Офорт «Девушки» (1968) навеян поэтическими образами эстонских крестьянок, возделывающих и пекущих хлеб.



«Уличный художник». Эвальд Окас

Алекс Кютт, заслуженный деятель искусств ЭССР, учился в Таллиннском государственном институте прикладного искусства, затем там долго преподавал. Кютт — великолепный график, работавший в технике офорта. На выставке — его работы «Рыбацкая сеть» (1960-е) и «Эстонский пейзаж» (1960), в которых автор рассказывает о жизни и труде эстонских рыбаков, живущих в гармонии с окружающей их природой.

Офорты Виве Толли, Народного художника Эстонии, созданные на бытовые, фольклорные темы, иллюстрации к произведениям эстонских писателей, отличаются лиризмом, тонкостью эмоциональных состояний. В представленных на выставке работах «Кнутов день. Зима» (1975), «Мартов день» (1977), «Котерман — хранитель моряков» (1982) чувствуется их сказочная, мифологическая основа, богатство смыслового подтекста, обращает на себя внимание сложная изысканная разработка поверхности листа. Работы Виве Толли очень национальны и внешним обликом персонажей, и всем строем мыслей и ассоциаций. Виве Толли — одна из ведущих мастеров в технике офорта в Эстонии.



Виве Толли «Озеро над городом»

Невозможно не остановиться и не полюбоваться триптихом видного эстонского графика Кальё Пыллу. Техника меццо-тинто, в которой выполнены работы, великолепно передает своеобразие природы и людей родного для художника края.

Хэнно Аррак в своем листе «Пейзаж с птичьим крылом» (1973), выполненном в излюбленной мастером технике офорта, на сложной вязи пейзажного фона рисует чудесный образ молодой женщины с выраженными национальными чертами.

Одно из центральных мест в экспозиции выставки занимают работы самобытного графика Велло Винна, выпускника Таллиннского художественного института. Его офорты «Песочные часы», «Ракеты» и «Шлемы» начала 1970-х годов выполнены в стиле сюрреализма. Великолепное владение техникой, сложнейшие композиции, тонкие решения задуманных тем заставляют зрителей подолгу размышлять около графических листов Велло Винна. Работы мастера хранятся в музеях Эстонии, России и многих европейских коллекциях.



"Ракеты". Велло Винн

Живопись Эстонии на выставке представлена двумя старейшими художниками. Автор «Портрета Эллен Нейт» (1960) — Лейла Мууги. Образ эстонской поэтессы отмечен сосредоточенностью, погружённостью в размышления. В портрете преобладают холодные серо-голубые тона.

Выразительный, эмоциональный натюрморт «Камбала» (1967) написан Валдуром Охакасом. Произведение относится к тому периоду, когда манера художника становится экспрессивной, живописный язык — смело-упрощенным в форме и цвету.

Дополняет экспозицию выставки скульптурная работа «Сборщица картофеля» (1961) Народного художника Эстонии Эллионор Пийпуу. Мастер работала преимущественно в технике шамота в сочетании с глазурью. Ее произведения отличаются пластичностью форм, сохраняющих обаяние рукодельной вещи, и сдержанностью цвета.

Выставка будет интересна посетителям старше 6 лет (6+)

Вход на вернисаж свободный, в другие дни — по входному билету.

Место проведения: Тула, улица Ф. Энгельса, 64.

Контактный телефон: 35−40−53, 35−07−33