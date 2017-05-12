В Туле на пересечении улиц Степанова и Ложевой произошло ДТП

Фото очевидца.

Как сообщают очевидцы, в этом районе затруднено движение.

В Туле на пересечении улиц Степанова и Ложевой произошла авария. «Хендэ» столкнулся с попутным автомобилем «Чери Амулет», из-за чего у последней машины оторвался бампер.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, автомобили стоят прямо на перекрестке, движение затруднено.На месте происшествия работают сотрудники ДПС.