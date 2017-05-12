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В Туле на пересечении улиц Степанова и Ложевой произошло ДТП
Фото очевидца.

В Туле на пересечении улиц Степанова и Ложевой произошло ДТП

Как сообщают очевидцы, в этом районе затруднено движение.

В Туле на пересечении улиц Степанова и Ложевой произошла авария. «Хендэ» столкнулся с попутным автомобилем «Чери Амулет», из-за чего у последней машины оторвался бампер.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, автомобили стоят прямо на перекрестке, движение затруднено.На месте происшествия работают сотрудники ДПС. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:44 0
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