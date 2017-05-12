Волейболистки «Тулицы» сыграли в международном турнире в Ростове

Волейболистки «Тулицы» Виктория Растыкус и Жудитт Яловая участвовали в международном турнире по пляжному волейболу «Инфинити», который прошел с 5 по 7 мая в Ростове-на-Дону.

На одиннадцати кортах в семи номинациях соревновались 230 спортсменов из четырёх стран. Турнир открывает соревновательный пляжный сезон в стране, поэтому сюда съезжаются многие именитые спортсмены.

Для наших девчонок это был первый старт на песке в текущем году, хотя у обеих за плечами многолетний опыт выступления на различном уровне.

В женской сетке была заявлена 41 пара, игравшая по системе до двух поражений.



Жудитт Яловая и Виктория Растыкус.

После окончания турнира Жудитт отметила, что в паре тульские волейболистки играли впервые. Усталость, накопившаяся после сезона в классике, не позволили спортсменкам сыграть в финале. Напомним, что Вика и Жудитт практически весь сезон отыграли в основной шестерке «Тулицы».

Наши волейболистки выиграли бронзовые медали. Теперь в планах у девчонок выступление в чемпионате России по пляжному волейболу. Первый этап соревнований пройдет в конце мая в Анапе.