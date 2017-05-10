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В Тульской области за праздничные выходные дни сотрудники ДПС задержали 87 пьяных водителей
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области за праздничные выходные дни сотрудники ДПС задержали 87 пьяных водителей

На всех нарушителей составлены административные протоколы.

В Тульской области за минувшую пятницу и выходные праздничные дни сотрудники ГИБДД выявили 87 пьяных водителей. Из них 43 человека отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и просит не подвергать здоровье и жизни окружающих опасности.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей, а также не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде. Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий!

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:58 +1
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