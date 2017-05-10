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Проспект Ленина в Туле залило водой из-за порыва водопровода
Фото Романа Гришина.

Проспект Ленина в Туле залило водой из-за порыва водопровода

От дома №121 до пересечения с улицей Николая Руднева тротуар и трамвайные пути залиты водой.

Прямо сейчас на проспекте Ленина в Туле идет работа по устранению потопа: на остановке «Педуниверситет» от дома №121 до пересечения с улицей Николая Руднева вся нечетная сторона улицы залита водой.

Работники «Тулагорводоканала» уже прибыли на место. Стало известно, что причина потопа – порыв трубы водопровода, но пока неизвестно, где именно находится место порыва.

Работы по устранению аварии ведутся.

На месте событий побывал корреспондент Myslo:

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:41 0
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