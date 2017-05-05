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В Туле на Венёвском шоссе столкнулись «Саманд» и «Мазда»
Фото очевидца.

В Туле на Венёвском шоссе столкнулись «Саманд» и «Мазда»

По предварительной информации, пострадавших нет.

5 мая в Туле на перекрестке Венёвского шоссе и улицы Карпова столкнулись «Мазда» и «Саманд». Об этом Myslo сообщил очевидец.

По предварительной информации, «Саманд» ехал по главной дороге, а водитель «Мазды» внезапно решил повернуть налево. Из-за этого произошло столкновение. От удара «Мазда» отлетела метров на 10.

В «Саманде» не сработали подушки безопасности. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:56 +3
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