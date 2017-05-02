Тульские школьники прославились на всю Россию

26-27 апреля 15 сильнейших школьных компаний встретились в Москве, чтобы помериться знаниями и умениями в области предпринимательства. Конкурс годовых отчетов, конкурс презентаций, выставка-ярмарка школьных компаний и интервью с членами жюри – эти и другие мероприятия вошли в программу мероприятия.

26 апреля для молодых предпринимателей прошли тренинги в компаниях Boeing, Bloomberg, PWC и МетЛайф, где команды познакомились с деятельностью этих компаний на российском рынке. Затем участники представили свои презентации компетентному жюри. Каждая команда получила ценные рекомендации, советы по своему выступлению, которые помогли успешно выступить на соревновании.

Все участники получили только положительные и позитивные оценки.

После обеда все участники соревнования встретились в Общественной палате РФ на дискуссии «Молодежь и предпринимательство». На дискуссию были приглашены успешные предприниматели, которые поделились своим жизненным опытом со школьниками.

По итогам конкурсов туляки буквально разгромили конкурентов! Школьная компания «Ru.Decor» (Тула) стала лучшей компанией выставки-ярмарки, «Красота рукотворная» (Тула) одержала победу в номинации «Лучший дизайн продукции», «Чудесная мастерская» из Плавска признана лучшей компанией 2016-2017 учебного года и будет представлять в июле Тульский регион на международных соревнованиях.

Но это еще не все!

«Чудесной мастерской» одержана еще одна важная победа – победа в номинации Social media marketing – это оценка работы по продвижению школьной компании в интернет-пространстве. «Ru.Decor» также отличились в этой номинации и заняли третье место.

Этой победой юные предприниматели региона ещё раз доказали, что тульская земля славится умельцами и профессионалами в различных сферах.