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В Тульской области перевозчика будут судить за поджог автобуса конкурента

В Тульской области перевозчика будут судить за поджог автобуса конкурента

Расследование громкого дела о поджоге междугородних пассажирских автобусов в Веневском районе окончено.

Прокурор Веневского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу директора ЗАО «Автотранспортное предприятие №10» Новомосковска 39-летнего Валерия Плужникова и его знакомого 28-летнего Артура Смолина. Мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога".

По версии следствия, Плужников на почве личных неприязненных отношений решил поджечь пассажирский автобус своего конкурента ИП Полякова. 31 июля Плужников решил привести свой план в действие, договорился со своим знакомым Смолиным к комплекс дорожного сервиса конкурента. 

Молодые люди подожгли автобус "KING LONG XMQ 6129Y" с помощью легковоспламеняющейся жидкости и скрылись.

В результате поджога повреждены основные узлы и детали автобуса, ущерб составил 2 612 800, 24 руб., что для потерпевшего составляет значительный ущерб. Ущерб не возмещен.

Судом Плужников и Смолин заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Веневский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 17:58 +1
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