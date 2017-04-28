В Суворовском районе в ДТП с автобусом погибли двое мужчин

Фото Пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Суворовском районе 28 апреля около 21.30 произошло крупное ДТП. По предварительной версии, по автодороге «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» двигался рейсовый пассажирский автобус «Мерседес». В районе деревни Зеленино с прилегающей территории, не предоставив преимущество автобусу, выехал ВАЗ-2108. В результате чего автобус и легковой автомобиль столкнулись.

В ДТП погибли двое мужчин — 1978 и 1992 г. р. Еще двое пострадали, их личности устанавливаются.

В момент аварии в автобусе находилось 20 взрослых пассажиров. Никто из них не пострадал.

В настоящее время применяются меры для ликвидации аварии. Решается вопрос о предоставлении транспортного средства для того, чтобы пассажиры автобуса смогли добраться домой.