Жители Новомосковска выступят против роста цен и тарифов

В день весны и труда, в 12:00, активные жители Новомосковска встретятся на площади около памятника Ленину. Участники митинга выступят против проводимого социально-экономического курса, платной медицины и образования, а также против роста цен, налогов и тарифов.

Мероприятие анонсировали еще в марте, на митинге «За отмену повышающегося коэффициента на энергоносители». Тогда новомосковцы заявили, что хотят услышать отчет главы горадминистрации Вадима Жерздева о его работе, и призвали его 1 мая выйти к народу.