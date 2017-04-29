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Жители Новомосковска выступят против роста цен и тарифов

Жители Новомосковска выступят против роста цен и тарифов

Митинг за социальную справедливость пройдет в Новомосковске 1 мая.

В день весны и труда, в 12:00, активные жители Новомосковска встретятся на площади около памятника Ленину. Участники митинга выступят против проводимого социально-экономического курса, платной медицины и образования, а также против роста цен, налогов и тарифов. 

Мероприятие анонсировали еще в марте, на митинге «За отмену повышающегося коэффициента на энергоносители». Тогда новомосковцы заявили, что хотят услышать отчет главы горадминистрации Вадима Жерздева о его работе, и призвали его 1 мая выйти к народу. 

сегодня, в 09:51 +1
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Новомосковск

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