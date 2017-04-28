Как будут работать тульские отделы ЗАГС в дни майских праздников

Фото: из архива MySlo

Изменения в графике работы рассчитаны на два дня – 2 и 8 мая. 1, 7 и 9 – выходные дни.

Отделы по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления в тульских роддомах по адресам: 2-ой проезд Гастелло, д.19 и ул. Революции, д. 4, 2 мая будут работать с 9.00 до 17.30. По такому же графику работает и отдел по обработке, хранению и выдаче документов на Демонстрации, д. 134.

Сектор ЗАГС по регистрации смерти (ул. Степанова, д. 34-а) работает с 8 до 17 часов. В понедельник, 8 мая, отдел по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления на 2-ом проезде Гастелло работает с 9 до 16.30. Сектор ЗАГС на ул. Степанова закончит работу на полчаса раньше.

С 3 по 6 мая все подразделения ЗАГС работают по обычному графику. 1, 7 и 9 – выходные дни.