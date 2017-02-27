В Узловой женщина на «Шевроле» наехала на подростка

Фото УГИБДД по Тульской области.

От удара 15-летняя девочка попала под заднее колесо движущегося автомобиля.

25 февраля в 17.20 в Узловой на улице Горького 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», сбила 15-летнюю школьницу, которая двигалась по обочине по снежному накату.

Из-за удара девочка упала под заднее левое колесо движущегося автомобиля.

После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.