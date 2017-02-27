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В Узловой женщина на «Шевроле» наехала на подростка
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Узловой женщина на «Шевроле» наехала на подростка

От удара 15-летняя девочка попала под заднее колесо движущегося автомобиля.

25 февраля в 17.20 в Узловой на улице Горького 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», сбила 15-летнюю школьницу, которая двигалась по обочине по снежному накату.

Из-за удара девочка упала под заднее левое колесо движущегося автомобиля.

После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:05 +1
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