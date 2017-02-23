Алексей Дюмин возложил цветы к памятнику героическим защитникам Тулы

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Церемония возложения состоялась сегодня на площади Победы в Туле.

23 февраля, в День защитника Отечества, на площади Победы в центре Тулы прошла церемония возложения цветов к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году.

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены правительства региона, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники Тульского суворовского военного училища, студенты.

После возложения участники церемонии почтили память защитников Отечества минутой молчания и ружейным салютом. По традиции праздничным маршем по площади Победы прошли воины тульского гарнизона.