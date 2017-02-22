В сточных водах «Тулагорводоканала» превышено количество загрязняющих веществ

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды, компанией АО «Тулагорводоканал».

«Тулагорводоканалу», в соответствии с решениями о предоставлении водных объектов в пользование в целях сброса сточных вод, предоставлены водные объекты: реки Упа, Холкельца, Иншинка и Тулица и водохранилище на реке Воронка.

Проверка установила, что компания нарушает условия пользования водными объектами: в сточных водах превышена концентрация загрязняющих веществ - железа, меди, ионов аммония и других.

Это является нарушением ч. 1 ст. 44, п. 1 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ, ч. 1 ст. 34, ч.ч. 1, 2 ст. 39 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

По результатам проверки директору АО «Тулагорводоканал» внесено представление об устранении нарушений водного законодательства.

В отношении должностного лица АО «Тулагорводоканал» возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Управление Росприроднадзора по Тульской области.