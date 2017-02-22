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Тульские родники проверят на безопасность
Информационная табличка «Чистый исток» свидетельствует о безопасности воды в роднике.

Тульские родники проверят на безопасность

Экологическая культура и бережное отношение к природе – только так можно добиться весомых результатов по улучшению состояния окружающей среды.

Начинать же воспитывать «экологически правильные» привычки нужно с детства. Именно поэтому «Единая Россия» решила дать старт партийному проекту «Экология России – 2017» с акции «Покормите птиц зимой».

В пятницу акция прошла во всех районах области. Школьники вместе с депутатами различных уровней развесили скворечники и кормушки, сделанные своими руками.

Более 1000 домиков с эмблемой «Единой России» для птиц появились на деревьях. Но это только начало большого дела – теперь важно следить, чтобы кормушки  не пустовали. Здесь уже ответственность лежит на самих ребятах.


Около 1000 таких стильных и функциональных кормушек уже развешано в тульских парках и скверах.

– Это доброе начинание, которое прививает нашему подрастающему поколению доброе, бережное отношение к природе и стремление помогать братьям нашим меньшим, – отметил секретарь регионального отделения партии Николай Воробьев.

Болевые точки экологии на местах лучше всего известны непосредственно жителям каждого конкретного населенного пункта.

С целью сбора данных о фактах несоблюдения законодательства о защите окружающей среды и соответствующих предложений 1 марта во всех районах Тульской области откроют свои двери экологические общественные приемные.

Работать они будут на базе местных приемных партии «Единая Россия». Сейчас идет подготовка помещений и специалистов, которые будут работать с обращениями. Первой откроется приемная в Новомосковске, а чуть позже – в Щекино, Ефремове, Узловой и Алексине.

Секретарь регионального отделения партии Николай Воробьев:

Николай Воробьев

– Экология начинается с простого человеческого участия. Мы хотим вовлекать в эту деятельность не только детей, но и людей старшего поколения. И совмещать ее с серьезной законотворческой деятельностью, подключать депутатов от партии «Единая Россия» в различных законодательных органах.

В частности, в этом году ожидаются значительные изменения в законодательной сфере. Нововведения затронут Водный, Лесной и Земельный кодексы России. Значительно ужесточатся нормативно-правовые формы, регламентирующие деятельность государственных и коммерческих структур в части их влияния на окружающую среду.

– Новые условия должны заставить предприятия более ответственно подходить к решению вопросов, связанных с воздействием на все виды природных ресурсов, – пояснил Воробьев.– Главная задача – формирование в общественном сознании убеждения, что к окружающему миру нужно относиться бережно. Именно поэтому значительная часть наших акций адресована нашей молодежи.

Так, с 15 марта в школах пройдет Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе».

Он будет состоять из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов, победители которых получат возможность провести отдых в международном детском центре «Артек» и всероссийском детском центре «Орленок». Акция позволит повысить осведомленность школьников в обращении с отходами, а также социальную культуру и активность детей.

В этом году «Единая Россия» продолжит реализацию успешного проекта, который был начат в прошлом году и назывался «Чистый исток». Тогда участники акции – школьники и студенты – принимали участие в очистке рек и истоков от мусора.

– В этом году мы проведем акцию «Чистый исток 2:0. Родники», – рассказывает Николай Воробьев. – Нужно не только чистить берега водоемов, но и благоустраивать родники. Но главное – провести анализ их состояния, взять пробы воды и сделать экологический паспорт на каждый такой родник, чтобы люди могли получить о нем информацию. Мы планируем убирать мусор, приводить в порядок территорию… С помощью членов партии и общественных организаций мы намерены контролировать исполнение требований законов и нормативных актов, регламентирующих природоохранные мероприятия.

Проверка родников будет вестись по всей области в тесном сотрудничестве
с региональным Роспотребнадзором.

Результаты лабораторных исследований будут передаваться в местные администрации, а у самих родников установят информационные таблички.

– Решение объявить этот год Годом экологии обусловлено большим желанием привлечь внимание широкой общественности к проблемам экологии и главное – приступить к их решению, – заключил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:33 0
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Люди
Николай Воробьев
Место
Тульская область

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