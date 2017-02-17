Житель Болохово ударил полицейского и укусил за бок

Также хулиган ударил сотрудника полиции кулаком в область грудной клетки.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей).

По версии следствия, 10 февраля подозреваемый, находясь в отделе полиции в Болохово, куда он был доставлен за совершение административного правонарушения, применил насилие в отношении начальника отдела уголовного розыска.

Злоумышленник ударил полицейского кулаком в область грудной клетки, после чего схватил его за форменную одежду и укусил за руку и область левого бока.

Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.