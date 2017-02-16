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Верховный суд России рассмотрел дело косогорского убийцы

Верховный суд России рассмотрел дело косогорского убийцы

Жалоба о пересмотре приговора и смягчении наказания дошла до высшей судебной инстанции.

15 февраля 2017 года, Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрела приговор косогорскому убийце и оставила все без изменений. Приговор Тульского областного суда вступил в законную силу. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

17 ноября 2016 года Тульский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Республики Узбекистан 30-летнему Сирожиддину Шералиеву.

Суд признал его виновным в особо жестоком убийстве пяти человек (из них трое - дети), покушении на убийство двух человек (один из них ребенок), совершении насильственных сексуальных действий к несовершеннолетней.

Суд приговорил Шералиева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. С Шералиева взысканы средства, затраченные на лечение потерпевшего - 20 309 рублей, а также удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 3 500 000 рублей.

 

сегодня, в 07:05 0
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