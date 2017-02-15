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Тулячка Катя Кищук снялась топлес для MAXIM

Тулячка Катя Кищук снялась топлес для MAXIM

Солистка группы «Серебро» попала на обложку популярного мужского журнала.

В мартовском номере мужского журнала MAXIM можно увидеть полуобнаженную Катю Кищук. На обложке - фото всех участниц группы - Кати Кищук, Ольги Серябкиной и Полины Фаворской.

- Каждый наш совместный эксперимент интереснее предыдущего. И в этот раз внутри журнала мы говорим о том, о чем мечтаем, — сообщается на официальной страничке группы в «Инстаграме».

Фанаты группы смелый эксперимент оценили.  «Аааа!!!! Богини! Хотя этот журнал для мужчин, но я куплю!!!», «Наверное, все мужчины сейчас думают об одном«, «Слишком секси все вы», «У меня началась тахикардия от счастья», - написали поклонники.

сегодня, в 21:30 −1
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