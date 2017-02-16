19-летний новомосковец пойдет под суд за уклонение от службы в армии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Новомосковска. Он подозревается в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этого.

По версии следствия, в период осеннего призыва 2016 года подозреваемый, не желая исполнять воинскую обязанность, без уважительных причин не являлся по врученным ему повесткам в военный комиссариат для прохождения медкомиссии.

При этом молодого человека лично уведомляли о необходимости такой явки. Он не имел каких-либо законных оснований для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.