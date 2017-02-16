новости
новости
Регистрация
19-летний новомосковец пойдет под суд за уклонение от службы в армии

19-летний новомосковец пойдет под суд за уклонение от службы в армии

Он умышленно пропустил осенний призыв 2016 года.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Новомосковска. Он подозревается в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этого.

По версии следствия, в период осеннего призыва 2016 года подозреваемый, не желая исполнять воинскую обязанность, без уважительных причин не являлся по врученным ему повесткам в военный комиссариат для прохождения медкомиссии.

При этом молодого человека лично уведомляли о необходимости такой явки. Он не имел каких-либо законных оснований для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы.  

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:42 −1
Другие статьи по темам
Место
НовомосковскТула
Прочее
уклонялся от службыармияуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском монастыре один мужчина избил другого капустой
В тульском монастыре один мужчина избил другого капустой
Афера: тульские дачники обвиняют казначея в присвоении 1,5 млн рублей
Афера: тульские дачники обвиняют казначея в присвоении 1,5 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика