новости
новости
Регистрация
Туляк продал фиктивную квартиру жительнице Орловской области

Туляк продал фиктивную квартиру жительнице Орловской области

Не подозревая подвоха, женщина заплатила мошеннику 800 тысяч рублей.

В Туле 35-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 27 по 28 мая 2016 года мужчина разместил в интернете объявление о не принадлежащей ему квартире в селе Федоровка Ленинского района. Спустя некоторое время мошеннику позвонила жительница Мценска Орловской области и сообщила, что хочет купить недвижимость.

Злоумышленник продал доверчивой женщине квартиру за 800 тысяч рублей. При этом он предоставил покупательнице фиктивные свидетельство о праве собственности и договор купли-продажи.

Нанесенный ущерб не возмещен. В ходе следствия мошеннику была избрана мера пресечения — заключение под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:42 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уголовное делосудпрокуратураквартирафиктивная квартира

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полиция прокомментировала нападение на директора тульской управляющей компании
Полиция прокомментировала нападение на директора тульской управляющей компании
Как тулякам получить «дальневосточный гектар»
Как тулякам получить «дальневосточный гектар»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика