Туляк продал фиктивную квартиру жительнице Орловской области

В Туле 35-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 27 по 28 мая 2016 года мужчина разместил в интернете объявление о не принадлежащей ему квартире в селе Федоровка Ленинского района. Спустя некоторое время мошеннику позвонила жительница Мценска Орловской области и сообщила, что хочет купить недвижимость.

Злоумышленник продал доверчивой женщине квартиру за 800 тысяч рублей. При этом он предоставил покупательнице фиктивные свидетельство о праве собственности и договор купли-продажи.

Нанесенный ущерб не возмещен. В ходе следствия мошеннику была избрана мера пресечения — заключение под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.