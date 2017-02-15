Школьникам расскажут о ЕГЭ в игровой форме

Рособрназдор разработала интерактивное приложение-мультфильм, в котором для школьников в простых схемах и таблицах рассказывается про ВПР, НИКО, ГИА-9 и ЕГЭ.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разработала интерактивное приложение-мультфильм, в котором для школьников в простых схемах и информационных таблицах рассказывается о различных процедурах оценки качества образования:

Всероссийских проверочных работах (ВПР),

Национальных исследованиях качества образования (НИКО),

государственной итоговой аттестации в 9-х классах (ГИА-9),

едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Начать свое путешествие можно, зайдя на сайт выборбудущего.рф. Вместе с героем приложения мальчиком Алексеем школьники, выпускники и их родители смогут в игровой форме познакомиться с наиболее важными процедурами оценки знаний в школе, а также поэтапно пройти процесс подготовки, допуска и сдачи ЕГЭ.

С помощью курсора мышки или клавиатуры можно отправить героя в путешествие, делая остановки и знакомясь с информацией на вкладках, которая будет полезна учащимся.

Основная сюжетная линия раскрывает информацию о процедуре ЕГЭ, дополнительные рассказывают о НИКО, ВПР и ГИА-9, также разъясняют, с какой информацией нужно ознакомиться, выбирая вуз.

«Рособрнадзор уделяет большое внимание тому, чтобы информировать будущих участников ЕГЭ обо всех особенностях экзаменационных процедур, создать для них максимально комфортные условия подготовки к ЕГЭ. Интерактивный ролик позволит им получить всю основную информацию об итоговой аттестации и других оценочных процедурах в легкой и доступной форме», – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.