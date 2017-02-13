В Туле судят полицейского, принимавшего звонок от жертвы Шералиева

В Центральном районном суде в Туле продолжат рассматривать дело полицейского Сергея Песенникова. Заседание назначено на 16 февраля.

Именно Песенников дежурил 30 мая 2015 года, в тот день, когда Сирожиддин Шералиев жестоко расправился с целой семьей в доме на Косой Горе. Одна из жертв, 11-летняя девочка, сумела скрыться от убийцы и набрать 02. И именно Песенников принял ее звонок.

По версии следствия, полицейский мог спасти людей, но потратил драгоценное время на бестолковые переговоры. Теперь его обвиняют в халатности.

Сергей Песенников в ходе судебных заседаний заявлял, что не признает свою вину. Его адвокат Сергей Зубарев считает, что обвинение не имеет ничего общего ни с требованиями закона, ни со здравым смыслом. Защитник считает, что многие сведения, которые приводятся в уголовном деле, основаны не на фактах, а на умозаключениях следователей.

Кстати, во время одного из судебных заседаний выживший в кровавой резне на Косой Горе Аскар заявлял, что действия Песенникова спасли ему жизнь.

Ведь именно старший лейтенант полиции отправил на место преступления полицейских.

В материалах дела есть разночтения во времени преступления, эти разногласия приводят суд в правовой тупик. Прокуратура не согласилась с таким утверждением и подала апелляцию.

Тульский областной суд счел противоречивыми обвинения, выдвинутые против полицейского, и оставил решение Центрального районного суда без изменений. Дело Сергея Песенникова вернули в прокуратуру на доработку, а после снова передали в суд.