В Тульской области двое мужчин обворовывали дачные дома

В Ясногорском районе полицейские задержали подозреваемых в совершении краж. 26-летний житель одной из местных деревень и его 29-летний подельник, зарегистрированный в Московской области, по предварительным данным, причастны не менее чем к двум хищениям чужого имущества.

В первом случае злоумышленники взломали дверь сельского дома, который был оставлен на зиму без присмотра, и забрали бензо- и электроинструменты. Ущерб владельцу составил 103 тысячи рублей.

А во втором случае подозреваемые пробрались в сарай, расположенный на земельном участке дачного поселка. Оттуда мужчины украли инструменты и имущество, среди которого кондиционер, обогреватель и другая бытовая техника, на сумму свыше 120 тысяч рублей.

Подозреваемые признались в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Задержанные проверяются на возможную причастность к другим аналогичным хищениям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.