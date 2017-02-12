новости
новости
Регистрация
В Тульской области двое мужчин обворовывали дачные дома

В Тульской области двое мужчин обворовывали дачные дома

Оттуда они выносили дорогие электроинструменты и различную бытовую технику.

В Ясногорском районе полицейские задержали подозреваемых в совершении краж. 26-летний житель одной из местных деревень и его 29-летний подельник, зарегистрированный в Московской области, по предварительным данным, причастны не менее чем к двум хищениям чужого имущества.

В первом случае злоумышленники взломали дверь сельского дома, который был оставлен на зиму без присмотра, и забрали бензо- и электроинструменты. Ущерб владельцу составил 103 тысячи рублей.

А во втором случае подозреваемые пробрались в сарай, расположенный на земельном участке дачного поселка. Оттуда мужчины украли инструменты и имущество, среди которого кондиционер, обогреватель и другая бытовая техника, на сумму свыше 120 тысяч рублей.

Подозреваемые признались в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Задержанные проверяются на возможную причастность к другим аналогичным хищениям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:25 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
кражадачный домукралиполицияуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Генетики: 83 процента россиян являются родственниками
Генетики: 83 процента россиян являются родственниками
Туляк пойдет под суд за экстремистские материалы в интернете
Туляк пойдет под суд за экстремистские материалы в интернете
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика