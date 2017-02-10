Тульские полицейские накрыли банду наркоторговцев

Первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению семерых туляков. 30-летний Иван Кравцов, 26-летний Владимир Панов, 21-летний Сергей Топлинкин, 19-летний Илья Стекачев, 26-летний Владимир Ивлев, 25-летний Андрей Осипов и 23-летний Константин Ульянов обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере через интернет организованной группой.

По версии следствия, неизвестный человек (правоохранители пока не смогли его установить), имея в своем распоряжении крупные партии наркотиков, в период с апреля по сентябрь 2015 года создал преступную группировку. Через интернет «работодатель» привлек семерых туляков для сбыта наркотических средств.

Для нелегального заработка указанные лица под руководством организатора фасовали наркотики, а также продавали их оптом и в розницу на территории Тулы и Тульской области через интернет.

Банда промышляла в нашем регионе до ноября 2015 года, после чего ее деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более семи килограммов наркотиков.

Все обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство.