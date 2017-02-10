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Тульские полицейские накрыли банду наркоторговцев

Тульские полицейские накрыли банду наркоторговцев

Семеро туляков работали под руководством неизвестного организатора.

Первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению семерых туляков. 30-летний Иван Кравцов, 26-летний Владимир Панов, 21-летний Сергей Топлинкин, 19-летний Илья Стекачев, 26-летний Владимир Ивлев, 25-летний Андрей Осипов и 23-летний Константин Ульянов обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере через интернет организованной группой.
 
По версии следствия, неизвестный человек (правоохранители пока не смогли его установить), имея в своем распоряжении крупные партии наркотиков, в период с апреля по сентябрь 2015 года создал преступную группировку. Через интернет «работодатель» привлек семерых туляков для сбыта наркотических средств.
 
Для нелегального заработка указанные лица под руководством организатора фасовали наркотики, а также продавали их оптом и в розницу на территории Тулы и Тульской области через интернет.
Банда промышляла в нашем регионе до ноября 2015 года, после чего ее деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более семи килограммов наркотиков.
 
Все обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы.
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:49 0
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