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Тройное ДТП под Тулой: пострадали три человека
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тройное ДТП под Тулой: пострадали три человека

Все обстоятельства на данный момент выясняют сотрудники ГИБДД.

10 февраля в 13.25 на 27-м км автодороги «Тула-Новомосковск» произошло тройное ДТП: столкнулись ГАЗ, «Субару» и «Опель». Автомобили получили серьезные повреждения. Грузовик вылетел на обочину.

В аварии пострадали три человека: водитель ГАЗа, водитель и пассажир «Субару».

На данный момент все обстоятельства аварии уточняются. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

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Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 1
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 2
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 3
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 4
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 5
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 6
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 7
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 8
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 9
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 10
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 11
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 12
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 13
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 14
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 15
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 16
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:17 +1
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