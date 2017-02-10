Тройное ДТП под Тулой: пострадали три человека

Фото Дмитрия Дзюбина.

Все обстоятельства на данный момент выясняют сотрудники ГИБДД.

10 февраля в 13.25 на 27-м км автодороги «Тула-Новомосковск» произошло тройное ДТП: столкнулись ГАЗ, «Субару» и «Опель». Автомобили получили серьезные повреждения. Грузовик вылетел на обочину.

В аварии пострадали три человека: водитель ГАЗа, водитель и пассажир «Субару».

На данный момент все обстоятельства аварии уточняются. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.