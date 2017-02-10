Фото Дмитрия Дзюбина.
Тройное ДТП под Тулой: пострадали три человека
Все обстоятельства на данный момент выясняют сотрудники ГИБДД.
10 февраля в 13.25 на 27-м км автодороги «Тула-Новомосковск» произошло тройное ДТП: столкнулись ГАЗ, «Субару» и «Опель». Автомобили получили серьезные повреждения. Грузовик вылетел на обочину.
В аварии пострадали три человека: водитель ГАЗа, водитель и пассажир «Субару».
На данный момент все обстоятельства аварии уточняются. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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