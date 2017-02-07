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В Туле приговорили к заключению организатора заказного убийства

В Туле приговорили к заключению организатора заказного убийства

Гражданин Республики Азербайджан 47-летний Аловсад Гулиев признан виновным в организации заказного убийства своего зятя.

6 февраля 2017 года Советский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор гражданину Республики Азербайджан 47-летнему Аловсаду Гулиеву. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ: организация заказного убийства.

Как установил суд, Гулиев проникся личной неприязнью к мужу своей сестры, проживающей в Туле, поскольку тот неоднократно применял насилие к жене и сыну. В итоге в марте 2016 года Гулиев решил организовать убийство своего зятя (мужа сестры) и стал подыскивать исполнителя.

Это стало известно сотрудникам УМВД России по Тульской области.

Чтобы предотвратить преступление, они решили провести оперативный эксперимент, где в роли «наемного убийцы» выступил сотрудник полиции.

В ходе неоднократных встреч с предполагаемым убийцей Гулиев предоставил тому информацию о личной жизни жертвы, а также передал часть денежных средств в качестве аванса.

3 апреля 2016 года «заказанный» мужчина был проинформирован сотрудниками УМВД России по Тульской области о готовящемся убийстве и перемещен в безопасное место, а полицейские провели инсценировку совершения его убийства.

4 апреля в ходе встречи Гулиева с оперативным сотрудником, выступавшим в роли наемного убийцы, подозреваемому в подтверждение факта убийства были переданы вещи, принадлежащие жертве – наручные часы и кольцо (печатка).

А Гулиев написал расписку об обязательстве выплатить за убийство исполнителю 150 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил Аловсаду Гулиеву наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Но поскольку участвовавший в заседании государственный обвинитель – заместитель прокурора Тульской области Дмитрий Митин просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, на приговор суда будет подана апелляция в связи с мягкостью назначенного наказания.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:59 +2
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