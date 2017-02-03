В лесу найдено тело женщины, похожей на пропавшую Наталью Меламед

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23-летнюю москвичку искали и в Туле: с помощью технических средств было установлено, что Наталья могла быть в Туле.

Как сообщает издание Life со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, в лесу найдено тело женщины, похожей на пропавшую москвичку Наталью Меламед. Личность погибшей сейчас устанавливается.

23-летняя Наталья Меламед ушла из дома на улице Митинской, якобы после ссоры с родственниками, неделю назад. К поиску пропавшей девушки подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

С помощью технических средств было установлено, что Наташа после исчезновения была в Туле.

3 февраля в Москве возбудили уголовное дело по факту пропажи 23-летней Натальи Меламед. Расследование ведется по статье «Убийство». Сегодня же утром начались масштабные поиски девушки в Красногорском лесу.

В поисках следов пропавшей Натальи принимали участие 400 солдат, сотрудники полиции и участники волонтерной организации «Лиза Алерт».

Myslo сообщал также о награде, которую семья пропавшей москвички пообещала за информацию о ней, – миллион рублей.