В Туле открылась выставка царских монет

22 февраля 2017 года Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает на открытие выставки «Рубль большой и маленький. Деньги эпохи Романовых». На выставке будут экспонироваться монеты достоинством один рубль эпохи правления династии Романовых из фондовой коллекции нумизматики Тульского музейного объединения.

Выставка дает возможность проследить исторический путь российских денег в целом и русского рубля в частности.

Среди предметов посетители увидят такую редкую монету, как сестрорецкий медный рубль или монету-великан, вес которой варьировался от 888 г до 1024 г, диаметр составлял 76 мм, а высота – 35 мм.

На аверсе в обрамлении лаврового венка изображен герб Российского государства – двуглавый орел, на груди птицы – щит с годом выпуска «1771»; на реверсе – оттиск номинала «монета рубль» и царской короны также в обрамлении лаврового венка; на гурте – надпись «Сестрорецкого монетного двора». Монета должна была обеспечивать бумажные ассигнации Екатерины II, но массовое производство такого рубля не увенчалось успехом.

Было отчеканено всего несколько десятков(!) пробных экземпляров.

Увидеть и эту невероятную монету, и другие вы сможете на выставке «Рубль большой и маленький. Деньги эпохи Романовых».

Открытие состоится в 14.00, выставка продлится до 18 марта 2017 года и будет интересна посетителям старше 12 лет. (12+)

Место проведения: Тула, улица Демидовская, 9.

Телефон: 8(4872)39-37-74.